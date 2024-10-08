Об этом позаботилась эволюция, но иногда такое скрещивание все же случается.

Гибриды обычно плохо приспособлены к экологическим нишам обоих родителей. Поэтому, если виды формируются в непосредственном соседстве, у них вырабатываются «вторичные механизмы изоляции», препятствующие скрещиванию: например, непрорастание чужих пыльцевых зерен на пестиках (у растений), несовпадение брачных ритуалов (у животных).

Если же близкородственные виды разделяет какая-то естественная преграда, то они могут дать плодовитое потомство, когда преграда исчезнет. Так, вырубка лесов в центральной части США позволила распространившемуся на восток койоту (на фото) скрещиваться с тамошним рыжим волком и полностью его «поглотить». Скрещивание же отдаленных видов невозможно, поскольку гены, управляющие развитием зародыша, «не понимают» друг друга, и эмбрион гибнет.