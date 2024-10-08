Имитировать человеческую речь могут почти все попугаи, но возможности мелких видов (легкость обучения, число усвоенных слов) гораздо скромнее. Вероятно, это связано с меньшим абсолютным размером мозга.

Что касается индивидуальных различий внутри вида, то они зависят прежде всего от звуковой среды, в которой птица росла. Легче и успешнее обучаются те попугаи, которые с раннего возраста были изолированы от сородичей и общались только с людьми. Важны также индивидуальные способности конкретной птицы, ее общительность и многое другое.