Что лучше давать птицам зимой?

В мире животных
Дата публикации: 28.10.2024
BB.LV
Изображение к статье: Что лучше давать птицам зимой?

Наилучшим кормом для всех зимующих птиц считаются нежареные и несоленые семена подсолнечника.

«Особую предпочтение отдают им разные виды синиц, поползни, дубоносы, зеленушки. В семенах содержатся жиры, которые наиболее важны для птиц в холодные зимние ночи», - поясняет эколог Виктория МАЗАНИК.

Семена подсолнечника и дробленая овсянка пользуются популярностью у домовых и полевых воробьев. Семена рапса предпочитают чижи, снегири и зеленушки. Льняное семя отлично дополняет рацион. Особенно охотно его употребляют дубоносы, зеленушки, снегири и другие виды пернатых.

Подкормку для птиц следует высыпать ежедневно по мере необходимости утром и за 1-2 часа до наступления темноты, чтобы пернатые ложились спать сытыми, особенно в морозные вечера».

#птицы
