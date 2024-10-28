Наилучшим кормом для всех зимующих птиц считаются нежареные и несоленые семена подсолнечника.

«Особую предпочтение отдают им разные виды синиц, поползни, дубоносы, зеленушки. В семенах содержатся жиры, которые наиболее важны для птиц в холодные зимние ночи», - поясняет эколог Виктория МАЗАНИК.

Семена подсолнечника и дробленая овсянка пользуются популярностью у домовых и полевых воробьев. Семена рапса предпочитают чижи, снегири и зеленушки. Льняное семя отлично дополняет рацион. Особенно охотно его употребляют дубоносы, зеленушки, снегири и другие виды пернатых.

Подкормку для птиц следует высыпать ежедневно по мере необходимости утром и за 1-2 часа до наступления темноты, чтобы пернатые ложились спать сытыми, особенно в морозные вечера».