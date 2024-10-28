В Нигерии власти изъяли более 9 тонн чешуи панголина стоимостью около 1,7 миллиона долларов, предназначенной для черного рынка Восточной Азии.

Операция прошла 8 августа в Кадуне и Огуне, где таможенные службы действовали по данным, предоставленным Комиссией по правосудию в отношении дикой природы (WJC). В Кадуне было изъято 2,3 тонны чешуи, а в Огуне — 7,2 тонны.

Это стало крупнейшим изъятием с начала 2020 года, когда в Лагосе были обнаружены 9,5 тонн. Активисты отмечают, что Нигерия является ключевым транзитным пунктом для контрабанды чешуи африканского панголина в Азию.

Панголины находятся под угрозой исчезновения из-за браконьерства и вырубки лесов. Популярность чешуи панголинов обусловлена её спросом в традиционной медицине, особенно в некоторых странах Азии и Африки.

Она состоит из кератина (как ногти и волосы) и, несмотря на отсутствие научных доказательств её лечебного действия, используется в различных народных рецептах для лечения самых разных болезней — от артрита до болезней сердца.

Кроме того, чешуя панголинов часто применяется для создания сувениров и амулетов, приписывая ей магические свойства. Из-за высокого спроса панголины стали объектом масштабного браконьерства, что привело к угрозе исчезновения многих видов панголинов.