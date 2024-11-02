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Кто кроме кошек умеет мурлыкать? 1

В мире животных
Дата публикации: 02.11.2024
BB.LV
Кто кроме кошек умеет мурлыкать?

Мурлыканье и вибрация являются отличительной чертой кошачьих. Нелегко вообразить кошку, не дающую позитивной реакции на поглаживание.

Мурлыканье может быть спровоцировано также еще и возбуждением, желанием коммуникации либо необходимостью восстановления сил.

Эксперты установили, какие животные обладают способностью к мурлыканью, а какие — нет.

В семейство кошачьих входит приблизительно 40 видов и 92 подвида животных, большая часть из которых (в особенности мелкие) способны издавать «звуки удовольствия». Впрочем, львы и тигры представляют собой исключение. В отличие от прочих кошачьих, у данного вида подъязычная кость закрыта хрящом. Это значит, что вибрации у них не возникают.

Мурлыкающие звуки издают также кошачьи лемуры, циветты, мангусты, генеты, медвежата (утрачивают данную способность во взрослом возрасте).

#в мире животных
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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    2-го ноября

    Я!😺 Но басом!🙉

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