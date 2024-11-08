Никто на нашей планете не живет вечно. Пожалуй, самое странное (и страшное), что может случиться после смерти – взрыв тела. Однако такое все же может произойти – и только с китами...

К счастью, такие инциденты случаются довольно редко. Из-за чего происходит взрыв кита?

После смерти туша кита в процессе разложения внутренних органов наполняется газами, такими как метан и сероводород. Они так или иначе должны найти выход. Если кит умирает в море, падальщики, например, акулы, могут ослабить внутреннее давление, перекусывая кожу. Но вот если кита выбросит на берег, из-за веса у млекопитающего может произойти закупорка открытых отверстий. Под воздействием солнечного тепла газы накапливаются, бедное животное раздувается и в определенный момент происходит взрыв кита.

На деле случаи взрыва этих млекопитающих встречаются довольно редко. Наиболее известные из них – взрыв кита в Орегоне в 1970 году, взрыв мертвого кита в Тайване в 2004 году и взрыв кашалота на Фарерских островах в 2013 году. Именно эти инциденты были широко освещены мировыми СМИ.

Подрыв кита в Орегоне, 1970 год

Этот случай – не природное явление, а человеческая ошибка. 12 ноября 1970 года на центральном орегонском побережье обнаружили 14-метрового кашалота весом в 8 тонн. Власти штата приняли решение избавиться от тела животного путем подрыва, поскольку они предполагали, что похороны кашалота были бы неэффективным решением – его могила скоро была бы размыта морем. Тогда идею о взрыве кита предложил американский инженер Джордж Торнтон.

Динамит, по мнению представителей департамента дорог штата Орегон, сможет разорвать кита на мелкие части, которые мусорщики потом просто уберут. По расчетам, для операции необходимо всего полтонны динамита. Военный взрывотехник в отставке Уолтер Уменхофер, узнав о планируемой «операции», сразу же предупредил, что количество динамита рассчитано неверно: его слишком много, чтобы просто убрать кашалота с пляжа, но слишком мало, чтобы взрыв брюха кита прошел успешно.

Слова военного не были услышаны, и подрыв все равно произвели. На взрыв туши кита собирались около пятисот жителей Флоренса – почти четверть всего населения городка. Все потому, что СМИ взяли у Джорджа Торнтона комментарий о технической стороне дела и в назначенный день созвали целую команду тележурналистов. В итоге множество огромных кусков китового жира было разбросано по пляжу и вблизи зданий и парковок, один из кусков нанес значительный ущерб автомобилю, принадлежащему Уменхоферу.

Взрыв кита после смерти, как и предсказывал взрывотехник, прошел неудачно – в результате была взорвана лишь небольшая часть кита, а вот остальную все равно пришлось убирать рабочим Департамента. Торнтон так и не признал своей ошибки; а с того дня власти начали сжигать и хоронить китов, туши которых выбросило на берег.

Взрыв кашалота в Тайване, 2004 год

26 января 2004 года 50-тонный кит выбросился на юго-западное побережье Тайваня в городе Тайнань. Местные ученые, по-видимому, не знали о возможных последствиях длительного пребывания мертвого кита на солнце и решили доставить млекопитающее в научный центр для тщательного изучения. Для погрузки туши на грузовик потребовалось 3 больших крана и 50 человек, а на работу ушло более 13 часов. Транспортировка кита проходила прямо по улицам – на него собирались посмотреть зеваки, желающие разглядеть поближе это огромное животное. Но именно в этот момент случилось неожиданное: взрыв мертвого кита в центре города щедро «омыл» зрителей.

Огромное количество крови и внутренние органы забрызгали здания, людей и автомобили. Произошло это в результате накопления газа внутри разлагающегося кашалота. Взрыв произошел в позвоночнике морского обитателя. И если подрыв в Орегоне долгое время был местной легендой (пока к концу 1990-х годов видеозапись не появилась в интернете), то теперь общественность на своем горьком опыте узнала, как взрываются киты. Позднее исследователи установили, что кита поразило большое судно – оно повредило его позвоночник и стало причиной смерти. После происшествия останки кита все-таки были доставлены в научный центр.

Взрыв умершего кита на Фарерских островах, 2013 год

26 ноября 2013 года мертвый кашалот был вынесен на берег на Фарерских островах. Для утилизации трупа была вызвана группа спасателей – в их планах было вскрыть тело кита, а после увезти для захоронения. Один из спасателей, едва дотронувшись ножом до брюха животного, узнал на себе, действительно ли взрываются киты. Он был вынужден бежать – туша кашалота разорвалась на части.

Взрыв кашалота не был сильным – все внутренние органы выбросило из тела на незначительное расстояние. Благодаря тому, что спасатель вовремя отбежал, он не пострадал. Этот кашалот был одним из трех, которые оказались заблокированы в проливе между островами Стреймой и Эстурой. Одному млекопитающему удалось спастись, а вот двое других погибли. Их скелеты затем разместили в местном музее.

Другие случаи, когда происходили взрывы кашалотов

Взрыв кита в центре города был лишь однажды – и запомнился миру надолго. Однако печальный опыт научил не всех: в Южной Африке и западной части Австралии продолжали избавляться от бедных животных именно таким способом.

6 августа 2001 года на западе от Порт-Элизабет произошел взрыв белого кита. Через несколько недель на берег выбросило еще одного кашалота – власти распорядились использовать динамит только после того, как тушу спустили в море. 20 сентября 2004 года выброшенного на пляж Ист-Лондон мертвого кита отправили обратно в море – и подрывали уже там.

15 сентября 2005 года в Кейптауне в результате детонации была уничтожена туша южного гладкого кита. Этот случай разлетелся по всем местным СМИ. Животное можно было спасти, однако по рекомендациям Международной комиссии по промыслу китов его пришлось умертвить.

Спасательные операции не всегда проходили гладко: 5 июня 2005 года гигантские куски кита вновь вынесло к берегам Хабнарфьордюра (юго-запад Исландии), из-за чего останки пришлось привязывать к буксиру.

Запоминающаяся история произошла и в 2020 году: фотограф успел запечатлеть, как мертвого кита нашел белый медведь. Взрыв однако не успел произойти – хищник вовремя понял, что от такой «закуски» ему лучше держаться подальше.