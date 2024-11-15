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«Не хочу! Не буду!»: почему коты так привередливы в еде 1

В мире животных
Дата публикации: 15.11.2024
BB.LV
«Не хочу! Не буду!»: почему коты так привередливы в еде

Многие хозяева кошек замечали, что их питомец может игнорировать даже очень дорогой корм. Собаки же, напротив, готовы есть практически все что угодно. Так что же не так с кошками?

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Royal Society Open Science, кошки уделяют огромное внимание своим пищевым потребностям. Для них состав рациона и его питательная ценность зачастую важнее, чем аромат, вкус и текстура корма.

Чтобы изучить факторы, влияющие на выбор питания кошками, ученые провели серию экспериментов. В первом из них животным предлагали влажный корм с тремя различными вкусами: кролик, рыба и апельсин. Питание имело примерно равное соотношение белков и жиров. Кошки отдавали предпочтение в первую очередь рыбе, затем — кролику и крайне редко — апельсину.

Однако, когда исследователи изменили соотношение белков и жиров в кормах, сделав апельсиновый вариант более питательным и сбалансированным по сравнению с остальными, кошки неожиданно начали выбирать именно его.

Ученые так и не смогли понять, каким образом кошки определяют, что пища соответствует их строгим стандартам, которые, согласно научной работе, составляют 1 грамм белка на 0,43 грамма жира.

Другое исследование показало, что домашние кошки способны воспринимать горечь на молекулярном уровне, что позволяет им с высочайшей точностью идентифицировать нежелательные ингредиенты в еде. Это, вероятно, также является одной из причин, по которым кошки отказываются от употребления определенных продуктов.

#котики #полезно знать
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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    15-го ноября

    У жены три кошки, и когда она уезжает, то у меня только первые два дня кошки выбирают, а на третий едет все, что дам. И замечу, с большим удовольствием.

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