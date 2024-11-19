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Ученые: осьминоги захватят мир, если люди вымрут 2

В мире животных
Дата публикации: 19.11.2024
BB.LV
Ученые: осьминоги захватят мир, если люди вымрут

Какое существо будет править Землей, если все люди вымрут? Удивительно, но у ученых уже готов ответ на этот вопрос. Доминирующую роль на планете могут взять на себя осьминоги.

Эти морские беспозвоночные, как говорят биологи, обладают физическими и умственными качествами, необходимыми для развития в вид, способный создать цивилизацию.

Профессор Тим Коулсон из Оксфордского университета считает, что высочайший интеллект осьминогов, их ловкость, любознательность и способность общаться друг с другом говорит о том, что они могут создавать инструменты для строительства подводной «Атлантиды».

Осьминог вряд ли превратится в полностью наземное животное, но он был бы достаточно умен, чтобы проводить больше времени на суше и разрабатывать новые методы охоты. По словам Коулсона, головоногие моллюски сейчас находятся в самом выгодном положении, чтобы колонизировать мир в случае вымирания человечества. Приматы, которых долгое время считали преемниками людей, в случае войн, изменения климата или других проблем столкнутся с теми же проблемами, что и люди, и тоже вымрут.

Хищники-осьминоги, которые могут дышать на суше в течение целых 30 минут, могли бы за миллионы лет выработать собственные методы охоты на суше — подобно тому, как это сделали люди в море. Биологи считают, что осьминоги в перспективе способны создать дыхательные аппараты, аналогичные аквалангам — чтобы увеличить время, в течение которого они могут оставаться вне воды.

Их развитая и децентрализованная нервная система, а также выдающиеся способности к решению задач, делают осьминогов идеально приспособленными к непредсказуемому миру. Эти качества могли бы позволить им осваивать новые ниши и адаптироваться к меняющейся планете, тем более, что люди им не будут мешать.

«В мире, где доминируют млекопитающие, осьминоги остаются недооцененным соперником. Их развитые когнитивные способности, умение пользоваться инструментами и способность адаптироваться к изменяющимся условиям окружающей среды говорят о том, что они могут стать следующим разумным видом на планете после человека», — уверяет Коулсон.

Впрочем, профессор добавляет, что эволюция осьминогов — всего лишь один из возможных сценариев. Эволюция непредсказуема, и человек не может с уверенностью сказать, по какому пути она пойдет в случае вымирания людей.

#в мире животных
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Комментарии (2)

  • VS
    Vad Sorry
    19-го ноября

    Люди их быстрее )слушают:)

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  • VS
    Vad Sorry
    19-го ноября

    Люди их быстрее слушают:))

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