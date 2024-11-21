Четырехметровую белую акулу заметили на Лазурном Берегу

Четырехметровая белая акула была замечена у островов Поркероль и Порт-Крос на Лазурном Берегу, сообщает Euronews.

В начале ноября хищника заметил и снял на видео один из рыбаков.

Эту информацию подтвердили Парижский музей естественной истории (MNHN) и Фокеанская группа по изучению акул (GPER). По их информации, акула, замеченная в начале месяца, является молодой особью.

Отмечается, что это крайне редкое событие, поскольку большая белая акула нечасто заплывает в Средиземное море.

По данным исследователей, с 1600 года в Лионском заливе было зафиксировано лишь около сорока особей. Последний раз акулу наблюдали в 2022 году у Камарга. Это была самка длиной почти 5 м.

Международный союз охраны природы относит большую белую акулу к категории «находящихся под критической угрозой исчезновения».