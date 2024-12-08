Ветеринары поставили коту четыре протеза вместо лап

В подмосковной клинике поставили бионические протезы лап коту Арнольду, который отморозил конечности зимой прошлого года.

Он стал четвертым котом в мире, передвигающимся на четырех протезах.

Животное обнаружили вмерзшим в лед 2 января 2023 года в городе Сухой Лог. Чтобы спасти кота, ветеринарам пришлось ампутировать все лапы.

Зоозащитники открыли сбор на протезирование. Уникальную операцию по установлению протезов провел врач-хирург Сергей Горшков в ветгоспитале Skolkovo Vet. Сейчас четвероногий пациент проходит реабилитацию в клинике Ижевска.

«Арнольд осваивает свои новые лапы. Как леди на каблуках. Придется соседей снизу предупредить заранее о возможном постукивании сверху», — пишут волонтеры.