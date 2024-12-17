Некоторые паразиты меняют поведение хозяев к своей выгоде, и один из самых известных примеров здесь – одноклеточная Toxoplasma gondii. У неё два хозяина – кошка и грызун.

В кошке токсоплазма размножается половым путем, затем выходит наружу и попадает в мышь или крысу, в которых размножается бесполым путем. Затем паразиту снова нужна кошка, иначе он окажется в вечном заточении в грызуне. И вот тут начинается самое интересное: обычно крысы и мыши кошек остерегаются, но токсоплазма так меняет биохимию мозга, что грызунов кошачий запах начинает привлекать, и теперь они не убегают, например, от запаха кошачьей мочи, а активно ищут, где пахнет. То есть обед в прямом смысле идет коту в рот, и паразит попадает туда, куда ему нужно.

Но, как пишут в Cell Reports сотрудники Женевского университета, здесь нужна важная поправка: токсоплазма избавляет грызунов не от страха перед кошками, а от страха вообще. Мыши, которые носили в себе токсоплазму 5–10 недель, больше времени проводили на открытом месте и были более любопытны, оказавшись в новой обстановке – тогда как незаражённые мыши оставались достаточно пугливыми и осторожными, как им и полагается. Более того мыши с токсоплазмой с одинаковой охотой изучали либо другую мышь, либо какой-то предмет, например, яблоко или металлический кубик.

Нормальные мыши, когда человек протягивал к ним руку, убегали, защищались или же вообще как-то демонстрировали тревогу и страх – а заражённые мыши быстро шли навстречу руке и начинали с ней как-то взаимодействовать. Наконец, эксперименты с запахами других зверей показали, что мыши готовы идти на любой запах, а не только на запах кошки: например, грызуны в равной степени интересовались запахом рыси, лисы и морской свинки. Иными словами, нельзя сказать, что токсоплазма настраивает грызунов именно на кошку – она, скорее, делает мышей вообще более любопытными, более бесстрашными, более склонными исследовать всё, что попадётся на пути.

Авторы работы также попытались выяснить, что происходит в мозге мышей с токспоплазмой. Для этого самым тщательным образом проанализировали число и распределение в мозге токсоплазменных цист – особых образований, в которых паразит отчасти дремлет, отчасти очень медленно размножается. У мышей, которые носили в себе токсоплазму 10–12 недель, особенно много цист было в коре мозга, но в целом распределение и количество их довольно сильно отличалось от мыши к мыши. Самое главное же было в том, что изменения в поведении у грызунов соответствовали общему числу паразитов и уровню воспаления в нервной системе, которое возникало из-за токсоплазмы.

То есть токсоплазма действовала не на какие-то определённые группы нейронов, не влияла на какой-то один нейромедиатор – она просто провоцировала общее воспаление. Однако такого достаточно грубого воздействия было достаточно, чтобы мышь стала вести себя так, как удобно паразиту: хотя слишком любопытная мышь может погибнуть не так, как надо токсоплазме, всё же у неё больше шансов попасться кошке, чем у мыши, которая по-мышиному осторожна. (Впрочем, почему воспаление меняет поведение грызунов именно так, а не иначе, предстоит выяснить в дальнейших исследованиях.)

Токсоплазма попадает и к людям. Особенно она опасна для беременных и для людей с плохим иммунитетом, в целом же она остаётся в нашем теле достаточно незаметным жильцом. Однако в последнее время стали появляться сообщения, что она может влиять и на поведение человека тоже. Кто-то говорит, что она усиливает тягу к алкоголю и суицидальные мысли, кто-то – что она повышает вероятность шизофрении, что с ней чаще попадают в аварию, что она усиливает агрессивность и т. д.

Но такие исследования у многих вызывают недоверие – просто потому, что есть и другие работы, в которых никакого влияния токсоплазмы на человеческий мозг не обнаруживают. Об одной из таких работ мы писали в прошлом году: тогда исследователи из Университетского колледжа Лондона опубликовали в Psychological Medicine статью, в которой утверждали, что опасность «безумия от кошек» – точнее, от кошачьих токсоплазм – сильно преувеличена.

Однако в позапрошлом году мы рассказывали об одной работе, в которой токсоплазму связывали не с безумием, не с суицидальными мыслями, а с предприимчивостью: исследователи из Университета Колорадо в Боулдере пришли к выводу, что люди с токсоплазмой внутри чаще начинают собственное дело. Возможно, что и эти данные будут опровергнуты, хотя если учесть, что у мышей токсоплазма стимулирует именно любопытство, то и повышение предприимчивости у людей кажется вполне правдоподобным.