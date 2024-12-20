Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Почему кошка не доедает корм? 5 возможных причин 1 1623

В мире животных
Дата публикации: 20.12.2024
BB.LV
Изображение к статье: Почему кошка не доедает корм? 5 возможных причин

Многие хозяева начинают волноваться, если кот оставляет корм в миске. С чем же может быть связано такое поведение питомца?

Хищнические инстинкты

У котов, даже домашних, сохраняются повадки диких предков. Из-за инстинкта выживания они оставляют часть корма «про запас». Даже если животное никогда не испытывало голода, подобные механизмы заложены в его природе.

Неудобная миска

Порой коты оставляют пищу из-за неподходящей миски. Из чересчур узкой или, наоборот, глубокой посуды им трудно достать еду. А еще котам не нравится, когда их усы задевают края емкости.

Изменение запаха корма

Если еда долго лежит в миске, она может впитывать запахи окружающей среды, подвергаться окислению, что делает её менее привлекательной для питомца. У котов хорошо развито обоняние, поэтому они могут отказаться от такой пищи. Во избежание этого нужно предлагать любимцу порции меньшего размера и вовремя убирать остатки.

Большие порции

Зачастую хозяева дают коту чересчур большие порции, поэтому он недоедает корм. Поможет уменьшение порций и разделение кормления на несколько приемов.

Проблемы со здоровьем

Кот может оставлять корм в миске из-за стресса, боли в зубах или деснах. Если к этому добавляются потеря веса, вялость, агрессия или прочая симптоматика, необходимо проконсультироваться с ветеринаром.

×
Читайте нас также:
#котики
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как зоологи потеряли более 500 видов животных
Изображение к статье: Хотят ли кошки становиться матерями? Мнение экспертов
Изображение к статье: Почему собаки «поют» под музыку: объяснение от экспертов
Изображение к статье: Щенки

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Рига с высоты птичьего полета
Наша Латвия
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ральф Шумахер и Этьен Буске-Кассань .
Lifenews
Изображение к статье: Илон Маск
Бизнес
Изображение к статье: Талибы разрешили выдавать замуж девочек после достижения половой зрелости
В мире
Изображение к статье: Презервативы.
В мире
1
Изображение к статье: Рига с высоты птичьего полета
Наша Латвия
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ральф Шумахер и Этьен Буске-Кассань .
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео