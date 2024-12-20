Многие хозяева начинают волноваться, если кот оставляет корм в миске. С чем же может быть связано такое поведение питомца?

Хищнические инстинкты

У котов, даже домашних, сохраняются повадки диких предков. Из-за инстинкта выживания они оставляют часть корма «про запас». Даже если животное никогда не испытывало голода, подобные механизмы заложены в его природе.

Неудобная миска

Порой коты оставляют пищу из-за неподходящей миски. Из чересчур узкой или, наоборот, глубокой посуды им трудно достать еду. А еще котам не нравится, когда их усы задевают края емкости.

Изменение запаха корма

Если еда долго лежит в миске, она может впитывать запахи окружающей среды, подвергаться окислению, что делает её менее привлекательной для питомца. У котов хорошо развито обоняние, поэтому они могут отказаться от такой пищи. Во избежание этого нужно предлагать любимцу порции меньшего размера и вовремя убирать остатки.

Большие порции

Зачастую хозяева дают коту чересчур большие порции, поэтому он недоедает корм. Поможет уменьшение порций и разделение кормления на несколько приемов.

Проблемы со здоровьем

Кот может оставлять корм в миске из-за стресса, боли в зубах или деснах. Если к этому добавляются потеря веса, вялость, агрессия или прочая симптоматика, необходимо проконсультироваться с ветеринаром.