Как сделать кота более ласковым?

Многие хозяева котов жалуются на то, что их питомцы недостаточно ласковы. Можно испробовать эффективный метод, который поспособствует созданию позитивных эмоций у любимца.

Прежде чем положить корм в миску, следует ласково погладить животное, чтобы сформировать у него положительное отношение к тактильному контакту. Важно гладить питомца мягко и осторожно. Не стоит излишне усердствовать.

Этот прием действительно работает. Когда владелец гладит кошку перед кормлением, она начинает ассоциировать его прикосновения с началом чего-то хорошего. Постепенно любимец поймет, что поглаживания хозяина связаны с приятными эмоциями и будет охотнее реагировать на ласку.

Для закрепления эффекта в следующий раз после поглаживания нужно поощрить кота — покормить его или подарить ему новую игрушку. В результате позитивная ассоциация сохранится, а любимец будет с удовольствием откликаться на ласку.