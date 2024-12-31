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Как сделать кота более ласковым? 1

В мире животных
Дата публикации: 31.12.2024
BB.LV
Как сделать кота более ласковым?

Многие хозяева котов жалуются на то, что их питомцы недостаточно ласковы. Можно испробовать эффективный метод, который поспособствует созданию позитивных эмоций у любимца.

Прежде чем положить корм в миску, следует ласково погладить животное, чтобы сформировать у него положительное отношение к тактильному контакту. Важно гладить питомца мягко и осторожно. Не стоит излишне усердствовать.

Этот прием действительно работает. Когда владелец гладит кошку перед кормлением, она начинает ассоциировать его прикосновения с началом чего-то хорошего. Постепенно любимец поймет, что поглаживания хозяина связаны с приятными эмоциями и будет охотнее реагировать на ласку.

Для закрепления эффекта в следующий раз после поглаживания нужно поощрить кота — покормить его или подарить ему новую игрушку. В результате позитивная ассоциация сохранится, а любимец будет с удовольствием откликаться на ласку.

#котики #полезно знать
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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    31-го декабря

    Очешуеть. Вот инфа-открытие человечества 😼

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