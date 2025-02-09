Надоедает ли животным есть одну и ту же пищу каждый день?

Многим надоедает обедать одним и тем же блюдом несколько дней подряд. Теперь представьте, какого животным, которым приходится есть одну и ту же еду на протяжении всей жизни. Надоедает ли им еда и имеются ли у животных особые пищевые предпочтения?

Для большинства животных, основной критерий выбора пищи – не разнообразие или особый вкус, а питательность. К примеру, собакам и кошкам важно в еде всего шесть вещей: вода, витамины, минералы, белок, углеводы и жиры.

Собаки способны различать соленую, кислую, сладкую и горькую еду. Однако у них примерно в пять раз меньше вкусовых рецепторов, чем у человека (9000 человеческих против 1700 собачьих). У курицы их вообще 16. Тем не менее, у большинства животных есть определенные предпочтительные ароматы и текстура еды.

В отличие от собак, кошки более привередливы в еде и могут отказываться от еды, потому что им надоедают одни и те же вкусы и текстуры каждый день. Именно поэтому ветеринары часто советуют комбинировать сухие корма с жидкими.

Разборчивость в еде, похожая на человеческую, замечена и у крабов-отшельников. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Animal Behaviour, крабы-отшельники предпочитают пищу, которую не ели в последнее время. Разнообразие рациона, по мнению ученых, гарантирует, что животное получит больше питательных веществ и не подсядет на «вредную пищу».

В противовес любителям разнообразия можно поставить коалу с ее крайне ограниченными пищевыми предпочтениями. Коалы, как вне воли, так и в дикой природе, питаются листьями эвкалипта. Надоедает ли им эвкалипт? Наверняка, нет.