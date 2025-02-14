Котовладельца оштрафуют за громкое мяуканье питомца

Житель Благовещенска оказался в центре внимания после того, как его кот, оставленный в квартире на неделю, громким мяуканьем нарушил покой соседей.

Хозяина животного привлекли к административной ответственности за нарушение правил содержания домашних животных, несмотря на то, что кот был обеспечен всем необходимым.

Благовещенец, уехав на неделю, оставил своего кота в запертой квартире. Через несколько дней соседи, обеспокоенные громкими криками животного, обратились за помощью. Полицейские совместно с родственниками владельца вскрыли квартиру, чтобы проверить состояние питомца.

Специалисты управления ветеринарии, осмотрев кота, пришли к выводу, что животное не испытывало недостатка в еде или воде. Хозяин оставил большие миски с кормом и водой, а также несколько лотков. Однако кот, оставшись в одиночестве, громко мяукал от скуки, чем доставил неудобства соседям.

«Признаков жестокого обращения с животными в данном случае не установлено. Однако владелец кота нарушил права соседей — оставшийся в одиночестве кот тосковал и громко мяукал длительное время. Требования к содержанию домашних животных в последние годы заметно ужесточились. От владельцев закон требует ответственного отношения к своим питомцам. Подумать о том, куда пристроить животное на время отпуска и где взять деньги на его лечение в случае болезни, нужно до того, как в доме появится котенок или щенок», — приводится в сообщении комментарий начальника регионального управления ветеринарии Сергея Самохвалова.

Хозяина кота привлекли к административной ответственности за нарушение правил содержания домашних животных.