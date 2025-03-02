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Мнение о стойкости слонов перед раковыми болезнями оказалось ошибочно 0

В мире животных
Дата публикации: 02.03.2025
BB.LV
Мнение о стойкости слонов перед раковыми болезнями оказалось ошибочно

Исследования показали, что крупные животные, такие как слоны, подвержены раку чаще, чем считалось ранее. Прежде активно обсуждался так называемый парадокс Пето, возникший из-за ошибочного мнения, будто для крупных видов характерно меньше случаев рака, чем для мелких.

Однако команда под руководством профессора Криса Вендитти из Университета Рединга проанализировала данные о заболеваемости онкологическими недугами у 263 видов животных и пришла к выводу, что крупные виды имеют более высокие показатели.

Хотя слоны действительно имеют механизмы защиты от рака, их уровень заболеваемости сопоставим с показателями тигров, которые значительно меньше.

Исследования показывают, что эволюция помогла крупным животным развить эффективные способы борьбы с болезнью. Вендитти отметил, что это открытие помогает понять, как размеры и эволюция влияют на риск развития рака у различных видов.

#в мире животных
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