Мнение о стойкости слонов перед раковыми болезнями оказалось ошибочно

Исследования показали, что крупные животные, такие как слоны, подвержены раку чаще, чем считалось ранее. Прежде активно обсуждался так называемый парадокс Пето, возникший из-за ошибочного мнения, будто для крупных видов характерно меньше случаев рака, чем для мелких.

Однако команда под руководством профессора Криса Вендитти из Университета Рединга проанализировала данные о заболеваемости онкологическими недугами у 263 видов животных и пришла к выводу, что крупные виды имеют более высокие показатели.

Хотя слоны действительно имеют механизмы защиты от рака, их уровень заболеваемости сопоставим с показателями тигров, которые значительно меньше.

Исследования показывают, что эволюция помогла крупным животным развить эффективные способы борьбы с болезнью. Вендитти отметил, что это открытие помогает понять, как размеры и эволюция влияют на риск развития рака у различных видов.