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11 кошек-рекордсменов: удивительные достижения из Книги рекордов Гиннесса 0

В мире животных
Дата публикации: 03.03.2025
BB.LV
11 кошек-рекордсменов: удивительные достижения из Книги рекордов Гиннесса

Кошки — не просто милые питомцы, но и настоящие рекордсмены.

Первая одомашненная кошка

Самое древнее свидетельство одомашнивания датируется 9500 годом до н. э. Археологи обнаружили кости кошки рядом с человеческими останками в неолитической деревне Шиллурокамбос на Кипре. Это открытие, сделанное французскими учеными, подтверждает, что эти животные были спутниками человека тысячи лет назад.

Первый названный кот

Первой кошкой с именем, известной истории, была Неджем (Nedjem), что означает «сладкая» или «приятная». Она жила во времена правления египетского фараона Тутмоса III (1479–1425 гг. до н. э.).

Самая старая кошка

Рекорд долголетия принадлежит кошке Крем Пафф, которая родилась 3 августа 1967 года и прожила до 6 августа 2005 года — 38 лет и 3 дня. Ее хозяин, Джейк Перри из Техаса (США), заботился о ней до последнего дня ее жизни.

Самая плодовитая кошка

Полосатая кошка Дасти из Техаса за свою жизнь родила 420 котят. Ее последний помет появился на свет в 1952 году, когда ей было уже 17 лет.

Самый большой помет

Рекорд по количеству котят в одном помете принадлежит бирманской/сиамской кошке из Великобритании. В 1970 году она родила 19 детей, хотя четверо из них, к сожалению, не выжили.

Самая быстрая порода

Египетская мау — самая быстрая порода домашних кошек, способная развивать скорость до 48 км/ч. Несмотря на свое название, эти питомцы имеют европейские и североамериканские корни.

Самый длинный прыжок

Рекорд по прыжкам в длину принадлежит кошке Спутнику, которая преодолела 2,30 м. Этот результат был зафиксирован в Италии в феврале 2024 года.

Новейшая порода

Селкирк-рекс, или «пудель-кошка», — самая молодая признанная порода. Она появилась в 1987 году в США благодаря спонтанной генетической мутации.

Самые длинные усы

Усы кошки Мисси, мейн-куна из Финляндии, достигают 19 см в длину. Этот рекорд был зафиксирован в 2005 году.

Самое громкое мурлыканье

Рекорд по громкости мурлыканья принадлежит кошке Смоки из Великобритании. Ее мурлыканье достигает 67,8 дБ — это сравнимо с шумом от пылесоса.

Самый богатый кот

Кот Блэки унаследовал 7 млн фунтов стерлингов (12,5 млн долларов) от своего хозяина, британского миллионера Бена Ри. Большая часть состояния была завещана благотворительным организациям для помощи животным.

#котики #полезно знать
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