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Японцы представили робота-хомяка 0

В мире животных
Дата публикации: 03.03.2025
BB.LV
Японцы представили робота-хомяка
ФОТО: theverge.com

Японская компания Casio анонсировала предзаказ на нового робота-питомца Мофлина, который выглядит как хомяк. Это робот-компаньон, которого можно обнимать и гладить, а он будет узнавать хозяина, реагировать звуками и движениями, пишет портал The Verge.

Мофлин создан не для игр, а для того, чтобы его держали на руках и обнимали. Движения головы и тела питомца создают ощущение, что он пытается прижаться к вам. Благодаря внедренному искусственному интеллекту робот способен узнавать человека, который чаще с ним взаимодействует, по голосу и манере обращения, и реагировать звуками и движениями.

Робот разработан совместно с японским стартапом Vanguard Industries, а теперь производится Casio. Предзаказ на Мофлина уже открыт, и устройство будет доступно с 7 ноября по цене 59 400 иен (398 долларов США).

Особенность Мофлина — способность развивать эмоции и личность. При регулярном взаимодействии робот становится счастливым и спокойным, а если его игнорировать, он может «испытывать» тревогу или грусть. Однако Мофлин не демонстрирует грустные звуки или тревожные движения. Его эмоциональное состояние можно отследить только через специальное приложение.

Для усиления иллюзии жизни робот поставляется с небольшой кроватью, где он «спит» во время зарядки, вместо использования традиционного USB-кабеля, говорится в публикации.

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