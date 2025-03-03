Baltijas balss logotype

На Филиппинах предлагают плату за ловлю комаров 0

В мире животных
Дата публикации: 03.03.2025
BB.LV
На Филиппинах предлагают плату за ловлю комаров
ФОТО: dreamstime

Власти поселения Эддишн-Хиллз на Филиппинах запустили новую инициативу по борьбе с лихорадкой денге, предлагая жителям денежное вознаграждение за пойманных комаров, сообщает The Guardian.

На открытии программы местные жители выстраивались в очередь с пластиковыми стаканчиками, получая одно песо (примерно 1,7 цента США) за каждые пять пойманных насекомых. Один из участников смог заработать 9 песо, поймав 45 комаров, чем еще больше воодушевил своих сограждан.

Инициатива была запущена в ответ на увеличение эпизодов заражений лихорадкой денге. В январе зафиксировано свыше 28 тыс. случаев, и это на 40 % превышает данные того же периода минувшего года.

В департаменте здравоохранения объявили о «тревожном росте» заболеваемости в 9 регионах государства, включая Кесон-Сити, где зафиксированы 10 смертей с начала января.

Однако программа вызывает тревогу: люди могут начать разводить комаров ради прибыли. Со стороны представителя департамента Альберта Доминго поступило предложение рассмотреть альтернативные меры. Отвечая на критические комментарии, староста деревни Карлито Серналь подчеркнул, что не имеет «плохих намерений» относительно данной инициативы.

#насекомые
0
0

Комментарии (0)

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

В Англии птичий грипп впервые поразил овцу
В Англии птичий грипп впервые поразил овцу
Почему тигры оранжевые?
Почему тигры оранжевые?
Пернатые музыканты: как меняются песни птиц, и от чего зависит их «репертуар»
Пернатые музыканты: как меняются песни птиц, и от чего зависит их «репертуар»
Почему кошки хорошо видят в темноте, а люди — нет?
Почему кошки хорошо видят в темноте, а люди — нет?
Правда ли, что комары разносят множество опасных инфекций?
Правда ли, что комары разносят множество опасных инфекций?
В современном обществе собаки все чаще заменяют детей
В современном обществе собаки все чаще заменяют детей
Исчезновение больших белых акул наносит серьезный вред экосистеме
Исчезновение больших белых акул наносит серьезный вред экосистеме
У каких животных самый сильный укус?
У каких животных самый сильный укус?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео