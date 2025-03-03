На Филиппинах предлагают плату за ловлю комаров

Власти поселения Эддишн-Хиллз на Филиппинах запустили новую инициативу по борьбе с лихорадкой денге, предлагая жителям денежное вознаграждение за пойманных комаров, сообщает The Guardian.

На открытии программы местные жители выстраивались в очередь с пластиковыми стаканчиками, получая одно песо (примерно 1,7 цента США) за каждые пять пойманных насекомых. Один из участников смог заработать 9 песо, поймав 45 комаров, чем еще больше воодушевил своих сограждан.

Инициатива была запущена в ответ на увеличение эпизодов заражений лихорадкой денге. В январе зафиксировано свыше 28 тыс. случаев, и это на 40 % превышает данные того же периода минувшего года.

В департаменте здравоохранения объявили о «тревожном росте» заболеваемости в 9 регионах государства, включая Кесон-Сити, где зафиксированы 10 смертей с начала января.

Однако программа вызывает тревогу: люди могут начать разводить комаров ради прибыли. Со стороны представителя департамента Альберта Доминго поступило предложение рассмотреть альтернативные меры. Отвечая на критические комментарии, староста деревни Карлито Серналь подчеркнул, что не имеет «плохих намерений» относительно данной инициативы.