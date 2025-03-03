В Англии впервые за несколько веков разрешат выпускать бобров в дикую природу

Министр по делам окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Стив Рид планирует объявить, что природоохранные организации смогут получать лицензии на выпуск этих животных, и первые бобры могут оказаться на свободе уже осенью.

До начала 2000-х годов бобры на протяжении 400 лет считались исчезнувшими в Англии из-за интенсивной охоты на их мех, мясо и ароматические масла. Однако в последние годы они начали возвращаться в водоемы страны благодаря лицензированным программам и незаконным выпускам. Сегодня популяция бобров в Англии составляет около 500 особей.

Эти животные играют важную экологическую роль, создавая плотины, которые замедляют течение рек, уменьшают риск наводнений и формируют благоприятные условия для других представителей дикой природы. Теперь правительство планирует упорядочить процесс возвращения бобров в дикую природу, требуя от проектов 10-летних планов, в которых будет отражено их влияние на окружающий ландшафт.