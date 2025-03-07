5 млн лет назад на Земле обитала огромная белка-летяга

Палеонтологи из Восточно-Теннессийского государственного университета и Автономного университета Барселоны сделали удивительное открытие: они нашли ископаемый образец гигантской белки-летяги, относящийся к виду Miopetaurista webbi, который жил в Южных Аппалачах около 4,7 миллионов лет назад. Кости этого вида прежде находили лишь в Европе и Азии, и расширение географии находок до Северной Америки стало неожиданностью.

Исследователи предполагают, что белки-летяги пересекли Берингов мост вместе с другими млекопитающими около 5 миллионов лет назад.

Miopetaurista были проворными существами, не имеющими родства с современными белками. Их миграция совпала с теплыми климатическими условиями, способствовавшими их распространению.

Однако изменения климата и Ледниковый период привели к их изоляции и вымиранию. Окаменелость Miopetaurista подтверждает богатство ископаемых находок на Грейском участке, где были обнаружены и другие уникальные виды.