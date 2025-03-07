GlocalMe представила первый в мире PetPhone — смартфон для кошек и собак

Компания GlocalMe на международной выставке Mobile World Congress (MWC 2025) в Барселоне представила первый в мире PetPhone — смартфон для домашних животных. Зачем коту телефон?

Умный гаджет предлагается закрепить на ошейнике питомца, пишет Gadgets360.

Звонить по нему вам кот, конечно, не будет, но кое-какую полезную информацию хозяин о животном может получить. Например, о настроении питомца. Устройство считывает звуки, издаваемые домашним животным, и может определить, как дела у питомца.

Например, если кот или кошка начнут волноваться в отсутствие хозяина, смартфон считает эту информацию и отправит ее владельцу. Человек тем временем сможет позвонить своему питомцу при помощи функции PawTalk и успокоить его. Можно также удаленно включить ему успокаивающую музыку.

Функция Active Radar отслеживает активность кошки или собаки в течение дня.

Устройство оборудовано датчиком GPS. По нему можно отслеживать местоположение животного в режиме реального времени. Функция PawTrack позволит построить маршрут, который прошел питомец. Кроме того, в телефоне есть опция геозоны. Владелец получит уведомление в случае, если его питомец покинет установленную территорию.

С помощью смартфона также решена проблема с поиском питомца в квартире. Для многих владельцев настоящий квест найти кота, например, перед выходом в ветклинику. Только достали переноску — четвероногого и след простыл. Разработчики предусмотрели и это. Они встроили в PetPhone подсветку. А если и она не помогает, то владелец всегда может позвонить на телефон питомца.

Компания GlocalMe для хозяев животных с пэтфоном разработала также социальную платформу. На ней можно создать профиль своего животного и получать информацию о тарифах PetPhone, обмениваться советами по уходу, устанавливать напоминания, касающиеся здоровья животного, например, когда обработать кошку от блох и клещей или пора на вакцинацию.