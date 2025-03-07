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По песням китов можно узнать о здоровье морских экосистем 0

В мире животных
Дата публикации: 07.03.2025
BB.LV
По песням китов можно узнать о здоровье морских экосистем

Киты, известные своими сложными песнями, используют вокализацию для общения, привлечения партнеров и передачи сигналов об опасности. Ученые обнаружили, что звуки китов могут служить и индикаторами здоровья океанских экосистем.

Исследования показали, что частота песен горбатых китов увеличилась с 34 % до 76 % дней в течение шести лет, что совпало с ростом популяций криля и анчоусов — их основных кормовых ресурсов. Это указывает на то, что акустическое поведение китов может отражать изменения в доступности пищи и состоянии окружающей среды.

Пассивный акустический мониторинг может стать важным инструментом для охраны китов и управления морскими ресурсами. Изучение песен китов в различных регионах поможет ученым понять, как глобальные события, такие как потепление климата, влияют на поведение морских млекопитающих и их экосистемы.

#океан
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