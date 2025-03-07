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Почему не всех животных можно одомашнить? 1

В мире животных
Дата публикации: 07.03.2025
BB.LV
Почему не всех животных можно одомашнить?

Примерно 11 000 лет назад люди начали одомашнивать животных, осознав их ценность для построения и укрепления первых обществ.

Однако лишь немногие виды, такие как коровы, овцы, лошади и собаки, смогли адаптироваться к жизни рядом с людьми. Эволюционный физиолог Джаред Даймонд выделяет шесть критериев для успешного одомашнивания.

Во-первых, животные не должны быть привередливыми в еде и должны уметь находить пищу в человеческих поселениях.

Во-вторых, они должны быстро достигать зрелости, чтобы не тратить много времени на их уход.

В-третьих, животные должны размножаться в неволе.

В-четвертых, их характер должен быть покорным; агрессивные виды, как, например, буйволы и зебры, не подходят.

В-пятых, они не должны паниковать при малейшей пасности.

Наконец, большинство домашних животных следуют социальной иерархии, что облегчает их обучение и взаимодействие с людьми.

Эти факторы объясняют, почему лишь некоторые виды стали домашними, а другие остались дикими.

#в мире животных
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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    7-го марта

    О, манул 😍 Мой любимийшей из кошаков. С мерзким мизантрапичным характером.

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