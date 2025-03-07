Зачем нарвалам их необычный длинный бивень?

Исследование, проведенное совместно с инуитскими общинами в Нунавуте, показало, что нарвалы активно применяют длинные бивни не только как орудие охоты, но и инструмент взаимодействия с прочими видами.

На полученных кадрах было зафиксировано 17 различных моделей поведения, включая преследование рыбы и контакт с морскими пернатыми.

Исследователи отметили, что нарвалы могут использовать бивни даже для игры, исследуя объекты в своей среде. Ученые предполагают, что бивни могут ощущать изменения температуры и солености воды, что помогает китам в поиске пищи.

С учетом изменения климата понимание адаптации нарвалов к новым условиям может стать ключевым для их выживания. А новые технологии помогают раскрывать тайны жизни этих загадочных китов.