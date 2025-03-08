Baltijas balss logotype

Фермеры в Непале защищают коров от тигров крестиками 0

В мире животных
Дата публикации: 08.03.2025
BB.LV
Фермеры в Непале защищают коров от тигров крестиками

Непальские фермеры из города Мади решили нестандартным способом защитить свой скот от нападения тигров. Они рисуют на задних конечностях животных белые крестики. Хищник видит эти метки и не нападает.

Местный фермер Сом Бахадур Сарки ежедневно отгоняет семь буйволов на выпас в лесной массив. Он находится в 100 метрах от города. А в 300 метрах расположен Национальный парк Читван, тигры из которого регулярно терроризируют местных жителей и их скот.

«Нам приходится бороться, чтобы защитить наш скот от тигров», — говорит он.

Новый метод защиты непальцы подсмотрели у африканских фермеров, пишет Kathmandu Post. Там установили, что львы, которые обычно нападают на свою жертву сзади, не беспокоят домашний скот с нарисованными сзади «глазами». Теперь лайфхак апробируют в Непале. Национальный фонд охраны природы ездит по хозяйствам и проставляет такие метки.

«Мы рисуем эти символы на коровах и буйволах, чтобы изучить реакцию тигров», — поясняет старший специалист по охране природы фонда Анил Прасай. «Нарисованные глаза или символы могут обмануть их, заставив воспринимать заднюю часть животного как переднюю и предотвратить нападение», — добавляет он.

По данным Департамента национальных парков и охраны дикой природы, всего в Непале на 2022 год насчитывалось 355 тигров, в том числе 128 из них обитали в национальном парке. За последний год хищники загрызли более 20 голов скота в этом районе.

К слову, использование дедовских методов для Непала не редкость. В стране, например, до сих пор площадь участка измеряют шагами людей.

#коровы
1
0

Комментарии (0)

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

В Англии птичий грипп впервые поразил овцу
В Англии птичий грипп впервые поразил овцу
Почему тигры оранжевые?
Почему тигры оранжевые?
Пернатые музыканты: как меняются песни птиц, и от чего зависит их «репертуар»
Пернатые музыканты: как меняются песни птиц, и от чего зависит их «репертуар»
Почему кошки хорошо видят в темноте, а люди — нет?
Почему кошки хорошо видят в темноте, а люди — нет?
Правда ли, что комары разносят множество опасных инфекций?
Правда ли, что комары разносят множество опасных инфекций?
В современном обществе собаки все чаще заменяют детей
В современном обществе собаки все чаще заменяют детей
Исчезновение больших белых акул наносит серьезный вред экосистеме
Исчезновение больших белых акул наносит серьезный вред экосистеме
У каких животных самый сильный укус?
У каких животных самый сильный укус?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В мечтах В. Валайниса латвийская экономика выглядит как–то так. Эксклюзив!
Бизнес
Здесь получают на руки 2500 евро в месяц: власти Латвии делают ставку на стартапы
Почему День дурака празднуется 1 апреля - версии
Люблю!
Почему День дурака празднуется 1 апреля - версии
Что обещала народу правительство Силини, и, что (не) сделало Эксклюзив!
Политика
Что обещала народу правительство Силини, и, что (не) сделало
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мечтах В. Валайниса латвийская экономика выглядит как–то так. Эксклюзив!
Бизнес
Здесь получают на руки 2500 евро в месяц: власти Латвии делают ставку на стартапы
Почему День дурака празднуется 1 апреля - версии
Люблю!
Почему День дурака празднуется 1 апреля - версии
Что обещала народу правительство Силини, и, что (не) сделало Эксклюзив!
Политика
Что обещала народу правительство Силини, и, что (не) сделало

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео