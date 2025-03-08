Фермеры в Непале защищают коров от тигров крестиками

Непальские фермеры из города Мади решили нестандартным способом защитить свой скот от нападения тигров. Они рисуют на задних конечностях животных белые крестики. Хищник видит эти метки и не нападает.

Местный фермер Сом Бахадур Сарки ежедневно отгоняет семь буйволов на выпас в лесной массив. Он находится в 100 метрах от города. А в 300 метрах расположен Национальный парк Читван, тигры из которого регулярно терроризируют местных жителей и их скот.

«Нам приходится бороться, чтобы защитить наш скот от тигров», — говорит он.

Новый метод защиты непальцы подсмотрели у африканских фермеров, пишет Kathmandu Post. Там установили, что львы, которые обычно нападают на свою жертву сзади, не беспокоят домашний скот с нарисованными сзади «глазами». Теперь лайфхак апробируют в Непале. Национальный фонд охраны природы ездит по хозяйствам и проставляет такие метки.

«Мы рисуем эти символы на коровах и буйволах, чтобы изучить реакцию тигров», — поясняет старший специалист по охране природы фонда Анил Прасай. «Нарисованные глаза или символы могут обмануть их, заставив воспринимать заднюю часть животного как переднюю и предотвратить нападение», — добавляет он.

По данным Департамента национальных парков и охраны дикой природы, всего в Непале на 2022 год насчитывалось 355 тигров, в том числе 128 из них обитали в национальном парке. За последний год хищники загрызли более 20 голов скота в этом районе.

К слову, использование дедовских методов для Непала не редкость. В стране, например, до сих пор площадь участка измеряют шагами людей.