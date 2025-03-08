Какие букеты смертельно опасны для домашних животных?

Некоторые цветы могут вызвать у домашних животных серьёзные симптомы, такие как затруднённое дыхание, судороги и даже печёночная недостаточность.

Прятать такие растения или ставить их повыше — не лучший вариант, так как любопытные кошки смогут до них добраться, при этом у некоторых из этих растений (например, у лилий) опасна даже пыльца.

Перечисленные ниже растения лучше не приносить в дом с животными.

Опасные для питомцев цветы:

Амариллис, стрелиция, гвоздика, нарцисс, гладиолус, гортензия, лантана, ландыш, пион, рододендрон, алоэ, азалия, зантедеския, хризантема, георгин, гиацинт, ирис, лаванда, спатифиллюм, лютик, тюльпан.

Эти растения могут вызвать у питомцев тяжёлые симптомы, включая рвоту, диарею, нарушение сердечного ритма и даже смерть в случае поедания. Важное предупреждение

Если ваш питомец случайно съел растение и вы заметили странное поведение, незамедлительно обратитесь к ветеринару. Всегда следите за тем, какие растения вы приносите в дом, чтобы избежать риска для здоровья ваших питомцев.