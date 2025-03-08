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Нужно ли обрабатывать кошек от клещей 0

В мире животных
Дата публикации: 08.03.2025
BB.LV
Нужно ли обрабатывать кошек от клещей

Теплая зима привела к раннему пробуждению клещей. В первую очередь от паразитов необходимо обрабатывать собак, находящихся на выгульном содержании. Но риски сохраняются и для тех питомцев, которые не выходят из дома.

Клеща можно принести домой на одежде или обуви, то есть потенциально все животные находятся в зоне риска.

Клещи переносят внутриклеточных паразитов, поражающих эритроциты. Кровепаразиты вызывают у животных пироплазмоз (бабезиоз).

Симптомы пироплазмоза у собак включают лихорадку, гемолиз (разрушение) эритроцитов. Моча собаки становится красной из-за развития гемоглобинурии.

Кошки также подвержены заболеванию бабезиозом. В зоне риска — пожилые животные и питомцы с ослабленным иммунитетом.

Чтобы защитить питомца от членистоногих, его следует обработать противопаразитарными препаратами. Делать это нужно строго по инструкции.

Необходимо учитывать вес животного. Например, если таблетки, рассчитанные на массу собаки 2–5 кг, дать собаке весом 10–15 кг, препарат не будет эффективен.

У некоторых препаратов в инструкции указан период начала действия после применения. Например, в течение уже четырех часов после использования. Если в инструкции не указано время начала действия препарата, рекомендовано обрабатывать животное за 2–4 дня до поездки.

Для дополнительной защиты можно использовать капли на холку и ошейники.

Непосредственно перед поездкой на природу в качестве дополнительной меры безопасности можно обработать животного спреем. При этом обязательно необходимо следить за тем, чтобы собака или кошка не слизала его, иначе возможно отравление.

Обработка кошек от эктопаразитов при выгульном содержании обязательна. Аналогично владелец должен руководствоваться инструкцией выбранного препарата.

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