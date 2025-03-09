Народный календарь на 9 марта — Птичье потенье

В православном календаре дата 9 марта носит название Обретение главы Иоанна Предтечи, или Иванов день, и связана с трагической судьбой святого.

Обретение главы Иоанна Предтечи — христианский праздник, посвящённый чудесному нахождению главы святого Иоанна Крестителя, отмечается 9 марта (24 февраля по старому стилю).

После казни пророка по приказу царя Ирода Антипы его голову отдали Саломее, дочери Иродиады, которая ненавидела святого за обличение её незаконного брака. Голова Иоанна была закопана во дворце, чтобы скрыть её от почитания верующими.

В IV веке, во времена царицы Елены, она была впервые найдена христианином Иннокентием, который тайно перенёс её в монастырь, но позже реликвия вновь была утеряна. Второе обретение произошло в V веке, когда голова святого была найдена в пещере близ города Емессы (современный Хомс, Сирия). В IX веке она оказалась в Константинополе, где стала одной из главных святынь христианского мира.

Праздник напоминает о праведности и мученическом подвиге Иоанна Предтечи, которого называют последним пророком Ветхого Завета и Предтечей Христа.

В народной традиции этот день считался днем птиц, и слово обретение приобретало иное значение. В начале марта птицы уже вили гнезда и ждали потомство. «Птичье потенье — гнезд обретенье» — так говорили об этой весенней поре.

На Иванов день развешивали кормушки на деревьях и мастерили скворечники для пернатых. Согласно поверью, 9 марта перелетные птицы возвращаются из теплых стран. Увидеть первых скворцов, жаворонков или чуть позже аистов считалось хорошим знаком.

Погодные приметы

Снег выпал — к холодной Пасхе и снегу в апреле.

Дождь пошел — и на Пасху будет дождь.

Солнечно и тепло — Святая неделя будет ясной.

Птицы прилетели — к урожаю злаковых.

Птицы гнездятся на солнечной стороне — к холодному лету, на теневой — к жаркому.

Теплый ветер подул — к теплому и дождливому лету.

Дятел стучит — к поздней весне.

Синица щебечет — к теплу.

Вечером кукушка слышна — к морозам.

Утки и гуси клюв под крыло прячут — к холодам.

Птицы нахохлились — к непогоде.