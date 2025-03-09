Пять «динозавров», которые вовсе не динозавры

Какой ваш любимый динозавр? Если вы назвали птеродактиля, то у нас плохие новости. То же самое касается и тех, кто выбрал мозозавра: они не были динозаврами, как и их летающие приятели.

«Вы можете подумать, что животное — динозавр, потому что оно большое и чешуйчатое, — говорит палеонтолог Дэнни Барта. — Но эти черты развились гораздо раньше в эволюционной истории».

Кого же еще можно спутать с настоящими динозаврами?

Птеранодоны и птерозавры

Это одни из самых известных доисторических существ, но они не являются динозаврами, так как отделились от них около 250 миллионов лет назад. Хотя они близкие родственники, их разделяет значительное время эволюции.

Сравнение можно провести между людьми и шимпанзе: у нас общий предок, но мы разные виды. Существуют физиологические различия: у динозавров есть отверстие в бедренной впадине и гребень на лапе, а у птерозавров — длинный четвертый палец для крыла, как у летучих мышей.

Тем не менее птерозавры все равно удивительны: они царили в небе более 150 млн лет, что действительно впечатляет.

Мозазавры

В отличие от динозавров, которые жили на суше, мозазавры обитали в море. Они имели плавники и не могли находиться в вертикальном положении.

Кроме того, мозазавры не откладывали яйца, как динозавры; они рождали живых детенышей. Эти рептилии сочетали в себе черты ящериц и теплокровных животных, дыша воздухом, а не жабрами. В эволюционном плане мозазавры, вероятно, ближе к современным змеям или варанам, чем к динозаврам.

Диметродоны

Эти создания могли достигать более 2 метров в длину и, как говорит палеонтолог Кирстин Бринк, «ели все, что хотели». Однако диметродоны вымерли примерно за 60 миллионов лет до появления динозавров.

Эти животные не были предками современных млекопитающих, но принадлежали к синапсидам — группе, из которой остались только млекопитающие. У диметродонов есть явные признаки, отличающие их от динозавров: их ноги расположены приземисто и широко, а череп имеет одно отверстие позади глазницы, в отличие от двух у динозавров.

Крокодилы

Крокодилы и аллигаторы существуют с незапамятных времен, но они не динозавры. Эти рептилии отделились от предков динозавров до их появления. В меловом периоде существовал Deinosuchus — “ужасный крокодил”, достигавший 10 метров в длину и весивший до пяти тонн. У него была мощная сила укуса, в шесть раз превышающая силу современного морского крокодила, и он, вероятно, охотился на динозавров, таких как критозавр.

Современные крокодилы выглядят почти идентично своим древним предкам и используют схожие методы охоты, включая смертельные броски, которые были развиты у них еще 80 миллионов лет назад.

Танистрофеи

Танистрофей был странным существом длиной около 6 метров, большая часть которой приходилась на шею. Палеонтолог Стефан Спикман назвал его “одним из самых загадочных животных”. Вопрос о том, как оно дышало и глотало, остается открытым, а эволюционная причина его длинной шеи вызывает недоумение.

С момента своего открытия в 1852 году танистофей сбивает с толку ученых. Изначально его шея заставила подумать, что это два животных, а затем его классифицировали как птерозавра. Однако все согласны в одном: это не динозавр. Да и он жил в середине триаса, значительно раньше расцвета динозавров.

Танистофей произошел от другой эволюционной линии и был вполне успешным созданием: существовал не менее 10 миллионов лет и обитал в Европе, на Ближнем Востоке, в Китае и Северной Америке. Несмотря на свою странную шею, которая могла быть уязвимой для хищников, это животное смогло выжить в различных условиях.