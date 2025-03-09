Саблезубость сыграла злую шутку с древними хищниками

Новое исследование, проведенное доктором Талией Поллок из Университета Бристоля с коллегами, раскрывает секреты эволюции саблезубых хищников, таких как смилодон. Эксперты изучили зубы 25 видов саблезубых животных, изготовив стальные копии клыков с помощью 3D-принтера.

Эксперименты показали, что зубы были хорошо сбалансированы: они обладали достаточной остротой для прокалывания кожи добычи и прочностью, чтобы выдерживать нагрузки во время охоты. Исследование выявило разнообразие форм зубов у различных видов, опровергнув упрощенное деление на «кинжалозубых» и «скимитарозубых» (от skimitar, восточная кривая сабля). Это разнообразие могло указывать на различные стили охоты и предпочтения в добыче.

Однако, несмотря на преимущества таких адаптаций, авторы исследования предполагают, что узкая специализация на определенных видах добычи могла стать причиной вымирания саблезубых хищников в голоцене.

Это открытие подчеркивает важность понимания эволюционных процессов и их влияния на выживание видов.