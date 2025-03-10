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В США девочки нашли в диване пропавшую 3 недели назад кошку 0

В мире животных
Дата публикации: 10.03.2025
BB.LV
В США девочки нашли в диване пропавшую 3 недели назад кошку

Американская семья, переехавшая из Вашингтона в Форт-Карсон, неожиданно воссоединилась со своей пропавшей кошкой спустя три недели после ее исчезновения, сообщает KKTV.

Э. Хэнсон вместе с женой, дочерьми и двумя кошками планировал переезд. После сбора вещей семья отправилась в гостиницу перед вылетом, но там обнаружила, что их питомица по кличке Санни-Лу исчезла.

Хозяин тщательно обыскал весь район, но безуспешно. Спустя несколько дней семья была вынуждена улететь без любимицы.

Спустя три недели Хэнсону доставили старую мебель, среди которой был диван. Девочки сели на него и внезапно услышали мяуканье. Оказалось, что Санни-Лу пряталась в небольшом отверстии под подлокотником.

Сразу после обнаружения кошку отвезли к ветеринару. Доктор был поражен тем, что животное смогло выжить без еды так долго. Уже через три дня интенсивной терапии Санни-Лу полностью восстановилась.

Глава семейства пошутил, что теперь их питомица проживает свою лучшую девятую жизнь.

#котики
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