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Как выглядит самое крупное членистоногое современности? 0

В мире животных
Дата публикации: 11.03.2025
BB.LV
Как выглядит самое крупное членистоногое современности?

Японский краб-паук напоминает марсианскую боевую машину из научно-фантастического боевика «Война миров». Он передвигается по камням при помощи восьми удивительно длинных ног, а двумя конечностями с клешнями на концах рыщет по дну в поисках пищи.

Размер тела этого существа составляет 0,4 м, размах ног — 3,7 м, масса — 20 кг. Водится вблизи Японских островов, исключительно с восточной стороны, на глубине 50–600 м, однако предпочитает держаться преимущественно на глубине 120–270 м. Хотя хорошо себя ощущает также в океанариумах, где подобные глубины, конечно, отсутствуют.

Его рацион состоит из моллюсков, водорослей, мертвых морских обитателей. Взрослый краб благодаря собственным габаритам и крепкому панцирю надежно защищен от любых хищников (кроме человека).

Предположительно этот вид может прожить сотню лет. Однако подлинная биология крупнейшего членистоногого на планете пока мало изучена.

#в мире животных
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