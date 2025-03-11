Молодь белых медведей стала раньше покидать берлоги

Исследователи из Университета Торонто в Скарборо изучают берлоги белых медведей в Арктике, используя удаленные камеры для мониторинга поведения медвежат и их матерей. Берлоги служат теплым укрытием, где детеныши набирают вес и развиваются в безопасности.

Однако климатические изменения, приводящие к истончению морского льда и изменению погодных условий, усложняют размножение медведей. Более короткий зимний сезон может заставить матерей выходить из убежищ раньше, а детеныши порой следуют за ними и становятся уязвимы.

Камеры фиксируют, что медвежата действительно редко, но покидают берлогу без матери. Ученые сопоставляют данные о температуре с видеозаписями, чтобы понять влияние климата на жизнь медведей. С ухудшением условий жизни в берлогах растет смертность детенышей, и это вызывает серьезные опасения.

Объединяя данные с ошейников и записи с камер, исследователи помогают природоохранным агентствам выявлять ранние признаки стресса в репродуктивной функции белых медведей.