В Новой Зеландии 400-килограммовый дельфин запрыгнул в лодку к рыбакам

Рыбалка для троих мужчин в Новой Зеландии превратилась в настоящее приключение, когда дельфин весом более 400 килограммов неожиданно оказался в их небольшой моторной лодке. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Инцидент произошел у живописного места Хоул-ин-зе-рок, расположенного у северного побережья Северного Острова. Рыбаки заметили на солнце внезапную тень, а в следующий момент в лодку свалилась трехметровая афалина (бутылконосый дельфин, Tursiops truncatus).

Владелец судна Дин Харрисон сравнил случившееся с ударом молнии: мгновение назад все было спокойно, а затем гигантское животное начало громить все вокруг. Дельфин переломал рыболовные удочки и повредил нос лодки. Один из мужчин получил травму руки, когда особь задела его, однако серьезных повреждений удалось избежать.

Из-за внушительных размеров дельфина рыбаки не смогли самостоятельно вернуть его в воду. Они связались с природоохранным агентством, которое направило их к стапелю, находящемуся в часе пути. В течение всей поездки они поливали дельфина водой из шланга и накрывали влажными полотенцами, чтобы защитить его от перегрева.

На берегу местное племя маори провело ритуальную молитву перед тем, как специалисты при помощи трактора спустили животное обратно в океан.

Дельфина назвали Тоху, что на языке маори означает «знак». Примечательно, что такое же название носила лодка Харрисона, куда запрыгнул афалин.