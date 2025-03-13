Как часто нужно обрезать кошке когти

Рутинную обрезку когтей питомцу не рекомендуют. Делать это нужно в исключительных случаях, когда кошка не может сама стачивать когти, говорит ветеринарный врач Эдвард Вольф.

«Стрижка когтей показана кошкам с деформированными конечностями, патологическим перерастанием когтей, с остеохондродисплазией, парализованным кошкам, с артродезом или остеосинтезом», — подчеркнул специалист.

Вросшие когти — это тоже прямое показание к обрезке и тщательному контролю со стороны владельца и ветврача за их состоянием. Причин врастания когтей может быть множество — от снижения физической активности в пожилом возрасте или избыточного веса до патологии опорно-двигательного аппарата.

«Еще одна причина — отсутствие когтеточек и не обогащенное пространство, когда кошке просто негде стачивать свои когти. Травмы пальца и связанные с ней патологии роста когтя. Например, палец был сломан, криво сросся, и теперь коготь растет в другую сторону. Кошка не может за ним ухаживать. Неспособность физически точить когти, деформированные запястья, нарушение механизма слущивания роговых чехлов — все это тоже может стать причиной врастания когтей», — добавил ветврач.

В то же время владельцу лучше приучить кошку к стрижке когтей. Ветврач рекомендует сделать это, пока животное еще котенок.

«Желательно с детского возраста начинать постепенно приучать животное к обрезке когтей. Использовать положительное подкрепление. Во время такого тренинга не обязательно полноценно, по-настоящему обрезать кошачьи когти. Достаточно обрезать всего пару миллиметров. Главное, научить кошку, показать ей, что это безопасно. В дальнейшем это поможет, если вдруг у кошки будут какие-то проблемы с когтями: врастание или по какой-то другой причине ей придется проводить такую процедуру», — добавил Эдвард Вольф.

Если кошка будет знакома с процедурой обрезания когтей и не будет бояться его, она станет спокойно переносить и другие процедуры. Например, удерживание лапки в руке для забора крови.