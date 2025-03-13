Тысячи жителей Словакии могут остаться без питьевой воды из-за бобра

«Бобр в Татранском национальном парке своей активностью на водотоке представляет повышенный риск для источника питьевой воды для более чем 5 тыс. жителей окрестных деревень. Он строит свои плотины на участке между (очистительной) установкой и местом забора сырой воды», — говорится в сообщении.

Руководство парка и экоактивисты планируют решить проблему гуманным способом: сделать излюбленное место животного непривлекательным для строительства плотин. Они надеются, что так грызун вынужденно покинет местность.

«Мы будем искать мягкие и гуманные способы отвлечь бобра в другое место. Это означает, что его нынешнее местоположение становится непривлекательным, чтобы он мог естественным образом переместиться на другие участки водотока, где его деятельность не будет угрожать здоровью людей», — отметили специалисты.