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Тысячи жителей Словакии могут остаться без питьевой воды из-за бобра 0

В мире животных
Дата публикации: 13.03.2025
BB.LV
Тысячи жителей Словакии могут остаться без питьевой воды из-за бобра

Более 5 тыс. жителей Словакии рискуют остаться без питьевой воды из-за речного бобра, сообщает агентство TASR.

«Бобр в Татранском национальном парке своей активностью на водотоке представляет повышенный риск для источника питьевой воды для более чем 5 тыс. жителей окрестных деревень. Он строит свои плотины на участке между (очистительной) установкой и местом забора сырой воды», — говорится в сообщении.

Руководство парка и экоактивисты планируют решить проблему гуманным способом: сделать излюбленное место животного непривлекательным для строительства плотин. Они надеются, что так грызун вынужденно покинет местность.

«Мы будем искать мягкие и гуманные способы отвлечь бобра в другое место. Это означает, что его нынешнее местоположение становится непривлекательным, чтобы он мог естественным образом переместиться на другие участки водотока, где его деятельность не будет угрожать здоровью людей», — отметили специалисты.

#в мире животных
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