Почему синекольчатые осьминоги парализуют своих самок

Самцы стараются этому что-то противопоставить. Копуляция у осьминогов состоит в том, что самец специальным щупальцем под названием гектокотиль переносит капсулу с половыми клетками (сперматофор) в мантийную полость самки. Вот этот гектокотиль у некоторых осьминогов вырастает довольно длинным, чтобы можно было держаться от самки подальше, чтобы было больше шансов сбежать.

Иначе происходит всё у синекольчатых осьминогов. Их самки по сравнению с самцами особенно велики и особенно склонны поедать самцов. Сотрудники Квинслендского университета пишут в Current Biology, что самцы синекольчатых осьминогов на время обездвиживают самок небольшим количеством яда с главным действующим веществом тетродотоксином. Это нервно-паралитический токсин, один из сильнейших в своём роде; осьминоги получают его от симбиотических бактерий, живущих в их слюнных железах. (Кроме осьминогов, тетродотоксином пользуются улитки-конусы и иглобрюхие рыбы.)

Известны случаи, когда от укуса синекольчатого осьминога погибали люди, но самки получают от самцов действительно небольшую дозу яда (хотя те и вводят его прямо в аорту). Укушенная самка бледнеет, её зрачки сужаются и перестают реагировать на свет, нервный контроль утрачивается полностью – несколько минут она не может сделать ни единого движения, и даже дыхание у неё останавливается. Самец успевает её оплодотворить и удалиться. Самка приходит в себя и в течение нескольких дней или недель откладывает яйца, и хотя на теле у неё остаются следы ядовитого укуса, на здоровье потомства, видимо, временный паралич никак не сказывается.