Могут ли животные обгореть на солнце? 1 1031

В мире животных
Дата публикации: 18.03.2025
BB.LV
Изображение к статье: Могут ли животные обгореть на солнце?

Длительное и агрессивное солнечное воздействие несет риск ожогов не только для людей, но и для животных.

Хотя светлокожие люди чаще страдают от ожогов, многие виды, включая свиней с редкой шерстью, также подвержены этому риску.

У животных есть различные механизмы защиты: мех, перья и чешуя создают барьер от солнечных лучей. Слоны и носороги используют толстую кожу, а также специально обмазываются грязью, чтобы создать барьер вредоносному излучению. Некоторые виды и вовсе производят уникальные соединения, такие как гадузол, защищающее от ультрафиолетовых (УФ) лучей.

Однако млекопитающие не вырабатывают гадузол из-за особенностей своей эволюции. Вместо этого они развили другие механизмы: бегемоты выделяют красную жидкость для защиты от УФ-излучения, а жирафы увеличивают уровень меланина.

Некоторые морские млекопитающие, такие как киты и дельфины, также подвержены солнечным ожогам из-за отсутствия шерсти или чешуи.

Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
