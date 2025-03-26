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Посмотрите на самого дорогого щенка в мире — как думаете, почему индийский богач отвалил за него 500 миллионов? 1 2135

В мире животных
Дата публикации: 26.03.2025
BB.LV
Посмотрите на самого дорогого щенка в мире — как думаете, почему индийский богач отвалил за него 500 миллионов?

Самая дорогая собака в мире теперь живет в Индии. В феврале щенка, выведенного в США, купил президент Индийской ассоциации заводчиков собак. 51-летнего эксцентричного богача из города Бангалор зовут Сатиш, и он выложил за одного из самых редких псов в мире 500 миллионов рупий — это примерно 5,9 миллиона долларов США.

Как пишут западные СМИ, щенок по кличке Кадабом Оками — помесь настоящего волка и кавказской овчарки, первый и единственный в своем роде. Сейчас ему чуть больше 8 месяцев и он уже весит 75 килограммов при росте чуть больше 76 см в холке. И «малыш» еще будет расти! Кстати, аппетит у него под стать породе — молодой пес съедает по 3 кило сырой курицы каждый день.

«Это чрезвычайно редкая порода собак, и он выглядит в точности как волк, — рассказал журналистам Сатиш. — Эта порода никогда раньше не продавалась в мире. Я потратил 500 миллионов рупий на покупку этого щенка, потому что люблю собак и хочу владеть уникальными породами и знакомить с ними Индию»

Это не первый раз, когда мужчина тратит целое состояние на редкие и экзотические породы собак. В прошлом году он купил чау-чау, похожего на циньлинскую панду — с коричневым окрасом. За эту собаку Сатиш заплатил 27 миллионов рупий — это 3 миллиона евро.

Кроме того, 2 года назад он рассказывал, что у него есть кавказская овчарка, которая стоит 200 миллионов рупий. А в 2016-м стал первым человеком в Индии, у которого было два корейских мастифа (доса-ину), каждый из которых обошелся ему в 1 миллион рупий.

Сейчас у него живет более 150 различных пород собак и он зарабатывает на том, что показывает их всем желающим. По данным The Sun, за несколько часов он может заработать от от 2,3 до 9 миллионов рупий.

Питомник Сатиша занимает семь гектаров, окруженных 3-метровой стеной и оборудованных самым современным видеонаблюдением. За собаками ухаживают шестеро смотрителей. Кстати, мужчина придерживается исключительно «натуральной» диеты для своих питомцев.

«В сухом корме для собак содержатся стероиды, которые сокращают продолжительность их жизни. Я кормлю всех своих собак сырой пищей. Оками каждый день съедает три килограмма сырого куриного мяса».

Впрочем, не всем нравятся поступки Сатиша. Так, на него уже подали иск другие заводчики. Они утверждают, что мужчина не имел права завозить этих собак в Индию.

«Эта деятельность является явным нарушением Закона об охране дикой природы, который запрещает это без явного согласия инспектора по охране дикой природы, — подчеркивает жалобщик. — Это может привести к появлению совершенно новой родословной, которая может быть опасна для собак, и поощрять незаконное, неэтичное разведение».

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(1)
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    27-го марта

    Ремейк собаки баскервилей будут снимать в индии. Когда псинка подрастёт и будет сожрать в день по человеку. Съёмки на натуре. Одним дублем, пока оператор жив.

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