Владелец погибшей от гриппа птиц кошки в США подал в суд на производителя кормов

Житель Портленда подал в суд на американского производителя сырых кормов для домашних животных Wild Coast Pet Foods после того, как его кошка умерла от гриппа птиц.

Владелец обвинил компанию в введение потребителей в заблуждение ненадлежащей рекламой, а также в неспособности предупредить клиентов о риске заражения вирусом, сообщает The Oregonian. Он требует компенсировать почти 8 тыс. долларов, потраченных на лечение животного и корм.

Хозяин давал кошке сырой корм Wild Coast Pet Food. Основа в его составе — курятина. В начале февраля животное отказалось от еды, а затем у него подтвердился диагноз гриппа птиц H5N1. У питомца была лихорадка, затруднилось дыхание, пропал аппетит, появились выделения из носа и глаз. Девятого февраля животное пришлось усыпить.

Эта кошка — одна из трех, погибших в США после употребления сырого корма этого производителя, пишет Animal’s Health.

С 1 марта компания Wild Coast Pet Foods отозвала с рынка свою продукцию и перешла на использование вареной курицы.

За последние три месяца в США заразились гриппом птиц не менее 60 домашних кошек, следует из отчета Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC). Все случаи были связаны с употреблением сырых кормов и молока, писала ранее «Ветеринария и жизнь».