Baltijas balss logotype

Владелец погибшей от гриппа птиц кошки в США подал в суд на производителя кормов 0

В мире животных
Дата публикации: 27.03.2025
BB.LV
Владелец погибшей от гриппа птиц кошки в США подал в суд на производителя кормов

Житель Портленда подал в суд на американского производителя сырых кормов для домашних животных Wild Coast Pet Foods после того, как его кошка умерла от гриппа птиц.

Владелец обвинил компанию в введение потребителей в заблуждение ненадлежащей рекламой, а также в неспособности предупредить клиентов о риске заражения вирусом, сообщает The Oregonian. Он требует компенсировать почти 8 тыс. долларов, потраченных на лечение животного и корм.

Хозяин давал кошке сырой корм Wild Coast Pet Food. Основа в его составе — курятина. В начале февраля животное отказалось от еды, а затем у него подтвердился диагноз гриппа птиц H5N1. У питомца была лихорадка, затруднилось дыхание, пропал аппетит, появились выделения из носа и глаз. Девятого февраля животное пришлось усыпить.

Эта кошка — одна из трех, погибших в США после употребления сырого корма этого производителя, пишет Animal’s Health.

С 1 марта компания Wild Coast Pet Foods отозвала с рынка свою продукцию и перешла на использование вареной курицы.

За последние три месяца в США заразились гриппом птиц не менее 60 домашних кошек, следует из отчета Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC). Все случаи были связаны с употреблением сырых кормов и молока, писала ранее «Ветеринария и жизнь».

#котики
0
0

Комментарии (0)

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

В Англии птичий грипп впервые поразил овцу
В Англии птичий грипп впервые поразил овцу
Почему тигры оранжевые?
Почему тигры оранжевые?
Пернатые музыканты: как меняются песни птиц, и от чего зависит их «репертуар»
Пернатые музыканты: как меняются песни птиц, и от чего зависит их «репертуар»
Почему кошки хорошо видят в темноте, а люди — нет?
Почему кошки хорошо видят в темноте, а люди — нет?
Правда ли, что комары разносят множество опасных инфекций?
Правда ли, что комары разносят множество опасных инфекций?
В современном обществе собаки все чаще заменяют детей
В современном обществе собаки все чаще заменяют детей
Исчезновение больших белых акул наносит серьезный вред экосистеме
Исчезновение больших белых акул наносит серьезный вред экосистеме
У каких животных самый сильный укус?
У каких животных самый сильный укус?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вступают в силу ограничения на организацию азартных игр в Риге
Наша Латвия
Вступают в силу ограничения на организацию азартных игр в Риге
Гражданам России надо сдать экзамен по госязыку для получения статуса постоянного жителя ЕС
Наша Латвия
Гражданам России надо сдать экзамен по госязыку для получения статуса постоянного жителя ЕС
Собирают подписи за право приобретать высококлассное защитное снаряжение
Наша Латвия
Собирают подписи за право приобретать высококлассное защитное снаряжение
Лунный календарь на апрель 2025: благоприятные и неблагоприятные дни
Люблю!
Лунный календарь на апрель 2025: благоприятные и неблагоприятные дни
x.com/MiloradDodik
В мире
Лидер боснийских сербов Милорад Додик прибыл в Москву
В поддержку ГЭС придут АЭС: в Латвии нашли шесть мест для размещения ядерных реакторов Эксклюзив!
Бизнес
В поддержку ГЭС придут АЭС: в Латвии нашли шесть мест для размещения ядерных реакторов
Вступают в силу ограничения на организацию азартных игр в Риге
Наша Латвия
Вступают в силу ограничения на организацию азартных игр в Риге
Гражданам России надо сдать экзамен по госязыку для получения статуса постоянного жителя ЕС
Наша Латвия
Гражданам России надо сдать экзамен по госязыку для получения статуса постоянного жителя ЕС
Собирают подписи за право приобретать высококлассное защитное снаряжение
Наша Латвия
Собирают подписи за право приобретать высококлассное защитное снаряжение

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео