Какие породы собак наиболее подвержены болезни межпозвоночных дисков

Исследователи из Массачусетской ветеринарной клиники выяснили, какие породы собак находятся в зоне риска и какие факторы способствуют этому.
До этого распространенность болезни межпозвоночных дисков (БМПД) широко изучалась только на примере такс.
Врачи проанализировали медкарты 43,5 тыс. собак, проживающих в США. Половина из них была породистыми животными. Болезнь межпозвоночных дисков фигурировала в медицинской истории 1,2% питомцев. Чаще всего ее выявляли у кобелей, собак мелких пород и животных с избыточным весом.
Самая высокая распространенность заболевания была среди такс — 15,3% случаев. На втором месте оказались французские бульдоги — 8,37%. Причем среди представителей этой породы заболевание выявляли в более раннем возрасте. Если у такс БМПД диагностировали в среднем в 11 лет, то у французских бульдогов в 4,6 года.
«После корректировки по возрасту, полу и статусу стерилизации французские бульдоги имели даже более высокие шансы проявления БМПД, чем таксы», — установили исследователи.
Они призвали более пристально изучить распространение заболевания среди этой породы с учетом ее популярности.
Какие еще породы собак в зоне риска?
БМПД был отражен в медицинских картах биглей в 6,6% случаев;
мопсов — в 4,37%;
кавалер-кинг-чарльз-спаниелей — 3,35%;
кокер-спаниелей — 3%;
ши-тцу — 2,22%;
ньюфаундлендов — 1,83%;
чихуахуа — 1,82%;
вельш-корги-пемброков — 1,51%.
Заболевание не диагностировали ни у одного боксера и сибирской хаски. Редко оно встречается также у австралийской овчарки, золотистых ретриверов и бостонских терьеров.
Статистика показала, что БМПД реже выявляли у собак, которые гуляют на улице не менее часа в день, у животных на промышленном корме в сравнении с домашней диетой, а также у тех, кто спускается по лестницам.
У стерилизованных сук риск развития болезни был почти в 8 раз выше, чем у нестерилизованных. Для самцов зависимость не установили.
Научная статья была опубликована в журнале Американской ветеринарной медицинской ассоциации.
Комментарии (0)
Оставить комментарий