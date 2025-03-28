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Какие породы собак наиболее подвержены болезни межпозвоночных дисков 0

В мире животных
Дата публикации: 28.03.2025
BB.LV
Какие породы собак наиболее подвержены болезни межпозвоночных дисков

Исследователи из Массачусетской ветеринарной клиники выяснили, какие породы собак находятся в зоне риска и какие факторы способствуют этому.

До этого распространенность болезни межпозвоночных дисков (БМПД) широко изучалась только на примере такс.

Врачи проанализировали медкарты 43,5 тыс. собак, проживающих в США. Половина из них была породистыми животными. Болезнь межпозвоночных дисков фигурировала в медицинской истории 1,2% питомцев. Чаще всего ее выявляли у кобелей, собак мелких пород и животных с избыточным весом.

Самая высокая распространенность заболевания была среди такс — 15,3% случаев. На втором месте оказались французские бульдоги — 8,37%. Причем среди представителей этой породы заболевание выявляли в более раннем возрасте. Если у такс БМПД диагностировали в среднем в 11 лет, то у французских бульдогов в 4,6 года.

«После корректировки по возрасту, полу и статусу стерилизации французские бульдоги имели даже более высокие шансы проявления БМПД, чем таксы», — установили исследователи.

Они призвали более пристально изучить распространение заболевания среди этой породы с учетом ее популярности.

Какие еще породы собак в зоне риска?

БМПД был отражен в медицинских картах биглей в 6,6% случаев;
мопсов — в 4,37%;
кавалер-кинг-чарльз-спаниелей — 3,35%;
кокер-спаниелей — 3%;
ши-тцу — 2,22%;
ньюфаундлендов — 1,83%;
чихуахуа — 1,82%;
вельш-корги-пемброков — 1,51%.

Заболевание не диагностировали ни у одного боксера и сибирской хаски. Редко оно встречается также у австралийской овчарки, золотистых ретриверов и бостонских терьеров.

Статистика показала, что БМПД реже выявляли у собак, которые гуляют на улице не менее часа в день, у животных на промышленном корме в сравнении с домашней диетой, а также у тех, кто спускается по лестницам.

У стерилизованных сук риск развития болезни был почти в 8 раз выше, чем у нестерилизованных. Для самцов зависимость не установили.

Научная статья была опубликована в журнале Американской ветеринарной медицинской ассоциации.

#собаки
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