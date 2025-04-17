Гибель бобов. Крестьяне снова жалуются на гусей - совсем обнаглели

Численность птиц с каждым годом растет, а значит, и ущерб для посевов становится более существенным. Фермеры несут убытки, а эффективных решений пока нет. В хозяйстве "Pīlādži" из более 2000 гектаров гуси этой весной разорили относительно небольшую часть - примерно 4 гектара. Но у соседей ситуация гораздо более серьезная: там гуси уничтожили до 17 гектаров недавно посеянных бобов.

"В случае с этим пшеничным полем, если тут потенциал - пшеница после бобов - составляет 6-6,5 тонны, то после налета гусей это уже 4 тонны урожая, что примерно на 2-1,5 тонны меньше. Если урожая на 1,5 тонны меньше, то мы недополучаем примерно 300 евро с гектара", - объясняет фермер Эдгар Путра. Он заметил, что из года в год численность гусей увеличивается. Наиболее эффективные методы отпугивания, такие как выстрелы в воздух, дают лишь кратковременный результат.

"Мы запускали дроны, чтобы отпугнуть гусей, потому что зачастую гуси так далеко в поле, что туда физически не дойти, а дрон может подлететь, и его гуси боятся. Однако бывали и случаи повреждения дронов в результате столкновении с гусями", - рассказал фермер. В обществе "Крестьянский Сейм" отмечают, что нынешняя система квот на отпугивание гусей путем отстрела определенного количества не подходит в реальной ситуации и слишком сложна.

Как сообщал bb.lv, разрешения на отстрел перелетных птиц выдает Управление охраны природы (УОП), всего до середины мая предусмотрены квоты на 500 гуменников и 500 белолобых гусей. К 11 апреля выдано 41 разрешение, свидетельствует информация УОП. "Там ситуация такая: если начать заполнять заявку на летальное отпугивание, то 2-3 минуты уходит на то, чтобы заполнить. В УОП отказали, так как заявка должна поступить за 30 минут до того, как вы начнете процедуру", - рассказал председатель правления "Крестьянского Сейма" Юрис Лаздиньш.