Чем лучше вычёсывать шерсть коту?

Можно ли использовать специальные перчатки для вычёсывания кошки или лучше прибегнуть к обычной расчёске для этих целей?

Можно, если питомцу комфортно в процессе процедуры.

При этом грумер Анна ЖИЛКО обращает внимание, что если животное негативно реагирует на перчатку для вычёсывания (шипит, кусается, царапается), то лучше заменить этот аксессуар на другой. Ведь есть вероятность, что у вашего питомца появится агрессивная реакция на вас: даже если, например, вы захотите его погладить, он будет шипеть и кусаться, вспоминая неприятную ему процедуру.

Приучайте питомца к вычёсыванию как можно раньше и постепенно. После или во время процедуры угостите его любимым лакомством, чтобы животное осознавало, что после конкретных действий получит угощение.