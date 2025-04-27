Объявлен в розыск! Орнитологи просят помочь с поиском скворцов с кольцами

В рамках проекта «Птица года 2025», которым в этом году объявлен обыкновенный скворец (Sturnus vulgaris), специалисты лаборатории орнитологии Института биологии Латвийского университета продолжают изучать поведение и перемещения этой птицы.

В связи с этим жителей Латвии просят сообщать обо всех замеченных скворцах, на лапке которых есть кольцо. Информацию можно передать орнитологу Оскару Кейсу по телефону 29236300 или на электронную почту oskars.keiss@lu.lv.

Учёные будут благодарны за любые сообщения, а также особенно признательны домовладельцам, которые готовы разрешить временно поймать птицу, чтобы снять с неё геолокатор (приемник данных) и затем отпустить обратно в дикую природу. Такая помощь значительно поспособствует научным исследованиям и сохранению вида.