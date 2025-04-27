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Объявлен в розыск! Орнитологи просят помочь с поиском скворцов с кольцами 2 1064

В мире животных
Дата публикации: 27.04.2025
BB.LV
Объявлен в розыск! Орнитологи просят помочь с поиском скворцов с кольцами

В рамках проекта «Птица года 2025», которым в этом году объявлен обыкновенный скворец (Sturnus vulgaris), специалисты лаборатории орнитологии Института биологии Латвийского университета продолжают изучать поведение и перемещения этой птицы.

В связи с этим жителей Латвии просят сообщать обо всех замеченных скворцах, на лапке которых есть кольцо. Информацию можно передать орнитологу Оскару Кейсу по телефону 29236300 или на электронную почту oskars.keiss@lu.lv.

Учёные будут благодарны за любые сообщения, а также особенно признательны домовладельцам, которые готовы разрешить временно поймать птицу, чтобы снять с неё геолокатор (приемник данных) и затем отпустить обратно в дикую природу. Такая помощь значительно поспособствует научным исследованиям и сохранению вида.

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(2)
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    28-го апреля

    Мне бы избавится от двух лесных голубей, что рядом с домом на соснанах начинают с 5-ти утра своё "Уууух-ххуууУУУ-УуууХХ-ХУУУ!!!" Нля...заманали эти жирные коричневые птички. Хоть стратегигическую рогатку стругай...

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  • ME
    Marx Engels
    Димдимыч Серыйволкович
    28-го апреля

    Они ещё и семена травы все съедают. Стоит рассыпать, они тут как тут.

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