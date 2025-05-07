Управление охраны природы (УОП) в сотрудничестве с Государственной службой леса (ГСЛ), планирует поймать енота, замеченного в Латгалии у границы с государством-агрессором в апреле.

Это необходимо, чтобы предотвратить его свободное перемещение в дикой природе и угрозу природному разнообразию Латвии, сообщила старший специалист по коммуникации управления Илзе Рейника.

Процедура, которой необходимо следовать в случае обнаружения инвазивного вида, не встречавшегося ранее в стране, определена в постановлении Европейского парламента и Совета. УОП, в соответствии с этим постановлением, совместно с ГСЛ организует меры по своевременному его уничтожению, поскольку енот включен в список животных, на которых разрешена охота, а ГСЛ является компетентным в охоте органом.

Рейника сообщила, что енот в дикой природе в Латвии встречался уже один раз, несколько лет назад в Риге.

По словам экспертов УОП, североамериканский енот хорошо приспосабливается к жизни в различных условиях, но предпочитает жить вблизи воды. Он всеяден, может охотиться на суше, в воде и на деревьях, что делает енота более универсальным хищником, чем большинство местных видов плотоядных. Увы, он также переносит 12 различных патогенов и болезней, а также паразитов, опасных для других животных и человека.

Распространение инвазивных видов является серьезной проблемой на всей территории Латвии. Инвазивные чужеродные виды - это виды растений и животных, которые не являются естественными для Латвии, быстро размножаются и агрессивно распространяются, вытесняют местные виды, угрожают природному разнообразию, изменяют экосистемы, наносят экономический ущерб и, в некоторых случаях, вредят здоровью человека, предупреждают эксперты.

В конце апреля читатель журнала «Medības» («Охота») сообщил, что в Латгалии, недалеко от российской границы, лесная камера зафиксировала изображение животного, похожее на енота (Procyon lotor).

УОП призывает людей сохранять бдительность и сообщать о любых случаях обнаружения инвазивных видов.