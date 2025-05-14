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Кошки саванна: великолепные, энергичные, дорогие 1 458

В мире животных
Дата публикации: 14.05.2025
BB.LV
Кошки саванна: великолепные, энергичные, дорогие

Кошка породы саванна — это экзотическое животное, являющееся потомком африканских сервалов и домашней кошки (Felis catus).

Эти гибриды идеально сочетают в себе черты диких предков и адаптацию к жизни в домашних условиях. Первые попытки разведения саванн начались в 1980-х годах, когда сервалы скрещивались с домашними породами. В отличие от бенгальцев, саванны имеют более спокойный характер благодаря меньшему количеству хищников в их родословной.

Саванны делятся на несколько разновидностей, основанных на скрещивании с различными породами, такими как сиамские и египетские мау. Эти создания отличаются крупным размером и длинными ногами, что делает их одними из самых высоких домашних кошек с ростом в холке от 25 до 41 см. Окрас варьируется от золотистого с черными пятнами до серебристого.

Темперамент саванн активен и игрив, что требует постоянной социализации. Эти умные питомцы могут научиться играть в апорт или гулять на поводке, что помогает им оптимально расходовать энергию и развивать охотничьи инстинкты.

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(1)
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    14-го мая

    спасибо. я за манулов. и их характер тоже.

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