Кошки саванна: великолепные, энергичные, дорогие

Эти гибриды идеально сочетают в себе черты диких предков и адаптацию к жизни в домашних условиях. Первые попытки разведения саванн начались в 1980-х годах, когда сервалы скрещивались с домашними породами. В отличие от бенгальцев, саванны имеют более спокойный характер благодаря меньшему количеству хищников в их родословной.

Саванны делятся на несколько разновидностей, основанных на скрещивании с различными породами, такими как сиамские и египетские мау. Эти создания отличаются крупным размером и длинными ногами, что делает их одними из самых высоких домашних кошек с ростом в холке от 25 до 41 см. Окрас варьируется от золотистого с черными пятнами до серебристого.

Темперамент саванн активен и игрив, что требует постоянной социализации. Эти умные питомцы могут научиться играть в апорт или гулять на поводке, что помогает им оптимально расходовать энергию и развивать охотничьи инстинкты.