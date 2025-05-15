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Почему крупные животные, как правило, живут дольше, чем маленькие? 2 362

В мире животных
Дата публикации: 15.05.2025
BB.LV
Почему крупные животные, как правило, живут дольше, чем маленькие?

Задумывались ли вы, почему одни животные живут десятки лет, например, слоны, а другие — совсем мало, как мыши! Ученые уже давно знают почему так происходит, давайте разберемся в этом вместе.

Есть 4 основные причины, по которым более крупные животные живут дольше, чем их более мелкие собратья. На самом деле, ответ кроется в самом вопросе, ведь все дело в размере. Но не будем забегать вперед!

Крупные животные реже бывают добычей

Мелкие животные с большей вероятностью будут съедены хищниками в дикой природе. Этот факт влияет и на эволюцию зверька. Животным приходится быстрее размножаться, они рано рожают и рано умирают. У крупных животных все наоборот. Например, средняя продолжительность жизни поденки (насекомое) составляет 24 часа, черной крысы — 1 год, бурого медведя — от 25 до 30 лет, гориллы — 35, а гренландской акулы — 250 лет.

Разница в метаболизме

У более крупных животных скорость метаболизма ниже, а это значит, что, когда они переваривают свою пищу, они потребляют на это меньше энергии по сравнению с более мелкими зверьками. Однако в этом «правиле» есть свои исключения. Например, существуют птицы, которые живут дольше, чем им следовало бы, учитывая их быстрый метаболизм. Это означает, что скорость метаболизма не всегда равна короткой продолжительности жизни.

Температура тела

Животные, которые живут в холодных условиях или имеют низкую температуру тела (хладнокровные), являются рекордсменами по продолжительности жизни. Это может быть связано с тем, что более низкая температура замедляет метаболизм животного и уменьшает ущерб, который они получают от этого процесса. Маленькие животные, как правило, имеют более высокие показатели температуры.

Вопрос пищи

Некоторые исследования показывают, что животные, которые едят меньше, живут дольше. Причина может быть в том, что это снижает уровень воспаления в организме более крупных животных, а также задерживает некоторые возрастные заболевания.

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(2)
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    15-го мая

    Потому что мелких съедают. Естественный отбор и пищевая цепочка. Латыши в курсе этого?

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  • С
    Сарказм
    Алексей Зиновьев
    15-го мая

    Вот поэтому динозавры и мамонты вымерли, а мыши и человеки (среди которых по недоразумению очутился и ты) остались, биолух фигов.

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