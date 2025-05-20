Как измерить температуру кошке

«Как людям, так и животным температуру нет необходимости измерять просто так, поэтому на вопрос о частоте могу сказать только — «по необходимости». Если же необходимость возникла, то имейте в виду, что животным температуру измеряют ректально: берется обычный градусник или электронный, наконечник смазывается нейтральной мазью и вводится в прямую кишку на глубину наконечника (1–2 см), после чего температура измеряется до звукового сигнала (для электрического градусника) либо в течение 2–3 минут (для ртутного термометра)», — рассказала ветврач.

Она добавила, что у кошек нормальная температура в среднем 38–39°, у собак примерно так же — 37,5–39°. Чем крупнее или старше животное, тем ниже норма температуры.