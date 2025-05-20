Кот сбежал из ветклиники и прошел 5 км, чтобы вернуться домой

В американском штате Флорида произошел необычный инцидент. После операции кот, находящийся под действием наркоза, сбежал из ветклиники. Удивительно, но он смог сам вернуться домой.

Как рассказал хозяин кота, питомцу по кличке Джордж должны были провести кастрацию в Лейкленде. Сразу после операции коту удалось выбраться из клетки, перелезть через забор и сбежать в дикую природу. Все эти действия хвостатый совершил, находясь под действием анестезии.

Владелец кота и сотрудники клиники почти неделю искали Джорджа. Впрочем, это было зря — кот сам добрался до своего дома в Лома-Верде. Хозяин нашел его свернувшимся калачиком в любимом кресле под навесом.

«Он немного похудел, явно был голоден, но в остальном выглядел неплохо», — сообщил хозяин. Джордж преодолел почти 5 км, чтобы прийти домой. Кот пересек 2-3 района, обошел пару озер и пересек несколько дорог.